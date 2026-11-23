На Волыни государству вернут почти 90 га приграничных земель стоимостью более 175 млн грн
На Волыни государству будут возвращены почти 90 га земель приграничной полосы общей стоимостью около 176 млн грн. Хозяйственный суд Волынской области удовлетворил все четыре иска Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона о возвращении этих участков в государственную собственность.
Речь идет о земельных участках в Ковельском районе, которые предназначены для охраны государственной границы, но были незаконно переданы в коммунальную собственность.
Прокуроры установили, что в 2019–2020 годах Госгеокадастр передал эти земли общинам, после чего соответствующие решения приняли поселковые советы.
В то же время эти территории имеют статус земель обороны. Законодательство предусматривает, что полоса шириной 2 км вдоль государственной границы с Россией и Беларусью предназначена для обустройства пограничной инфраструктуры и использования подразделениями Государственной пограничной службы Украины. Передавать такие земли в коммунальную собственность запрещено.
Чтобы устранить нарушения и защитить интересы государства, прокуроры обратились в суд с четырьмя исками. Все они удовлетворены.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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