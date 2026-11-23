На Волыни государству будут возвращены почти 90 га земель приграничной полосы общей стоимостью около 176 млн грн. Хозяйственный суд Волынской области удовлетворил все четыре иска Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона о возвращении этих участков в государственную собственность.

Речь идет о земельных участках в Ковельском районе, которые предназначены для охраны государственной границы, но были незаконно переданы в коммунальную собственность.

Прокуроры установили, что в 2019–2020 годах Госгеокадастр передал эти земли общинам, после чего соответствующие решения приняли поселковые советы.

В то же время эти территории имеют статус земель обороны. Законодательство предусматривает, что полоса шириной 2 км вдоль государственной границы с Россией и Беларусью предназначена для обустройства пограничной инфраструктуры и использования подразделениями Государственной пограничной службы Украины. Передавать такие земли в коммунальную собственность запрещено.

Чтобы устранить нарушения и защитить интересы государства, прокуроры обратились в суд с четырьмя исками. Все они удовлетворены.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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