На таможенном посту «Ягодин» волынские таможенники обнаружили почти 14 тысяч единиц новой одежды общим весом более 5 тонн, которую пытались ввезти в Украину под видом подержанных вещей.

Киевское предприятие задекларировало груз как секонд-хенд с высоким уровнем износа. Однако снимки сканирующей системы вызвали подозрения у таможенников, после чего они провели полный досмотр.

В результате обнаружили 5129 кг одежды без признаков использования. Товар временно изъяли и передали на склад таможни. Его стоимость установят по результатам товароведческой экспертизы.

В отношении предприятия составили протокол о нарушении таможенных правил. По решению суда ему может грозить штраф в размере от 50% до 100% стоимости товара, а также возможная конфискация.

Источник: Государственная таможенная служба Украины

В субботу, 24 октября, в пункте пропуска «Краковец» львовские таможенники совместно с военнослужащими 7-го пограничного Карпатского отряда обнаружили незадекларированную технику Apple общей стоимостью 1,4 млн грн.

Киевские таможенники не позволили вывезти из Украины культурные ценности XIX века. Среди изъятых предметов — ханукальные волчки, старообрядческая икона и напрестольный крест.

Киевская таможня изъяла из международных почтовых отправлений казацкие кольца XVII века и портативный патефон «СП-1». Ценности пытались незаконно переслать за границу — в Польшу и Израиль.

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