На таможенном посту «Устилуг» волынские таможенники обнаружили в автомобиле жителя Тернополя 267 кг незадекларированных морепродуктов ориентировочной стоимостью почти 1,2 млн грн. Мужчина возвращался в Украину из Польши.

Среди личных вещей водителя таможенники обнаружили 132 кг красной икры, 93 кг консервов и 42 кг крабовых лапок.

В таможне напомнили, что граждане могут ввозить продукты питания для собственного потребления на сумму до 200 евро на одного человека. При этом действуют ограничения по количеству: не более одной упаковки производителя или 2 кг каждого наименования продукта. Для готовых к употреблению неделимых продуктов без упаковки разрешено ввозить не более одного наименования.

По факту нарушения в отношении водителя составили протокол по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. За недекларирование товаров, на которые распространяются ограничения по ввозу, предусмотрен штраф с возможной конфискацией товара или без нее — по решению суда.

Об этом сообщила Волынская таможня.

Будет судим организатор схемы серого импорта на Черновицкой таможне.

Бывшего заместителя начальника одного из таможенных постов Черновицкой таможни будут судить за организацию схемы незаконного ввоза в Украину мобильных телефонов и другой техники в обход таможенного контроля.

Напомним, инспектора Львовской таможни уличили в получении «откатов» за беспошлинный ввоз ювелирных изделий. За свои услуги он получил взятку в размере 15 000 долларов США.

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