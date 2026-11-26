В индустриальном парке «Ковель Порто» на Волыни началось строительство второй очереди железнодорожных путей. Они должны соединить производственные помещения парка с инфраструктурой «Укрзализныци».

Работы выполняет компания «Компрессорная техника» — инициатор создания промышленного парка. Объем инвестиций в строительство второй очереди составляет 232,5 млн грн. Завершить работы планируется в 2027 году.

По его словам, вторая очередь проекта предусматривает обустройство 18 железнодорожных путей общей длиной 7,5 километров. Это позволит индустриальному парку принимать подвижной состав протяженностью более 20 вагонов.

Проект предусматривает строительство сети широких и узких путей (европейский стандарт 1435 мм и украинский 1520 мм) для организации подачи вагонов на фронты погрузки и таможенный терминал. Это позволит ускорить обработку грузов промышленного назначения как в экспортном направлении, так и необходимых для функционирования производств в Украине.

Кисилевский рассказал, что строительство первой очереди проекта завершилось в сентябре 2026 года, в течение октября и ноября были оформлены технический паспорт объекта, акт готовности и сертификат готовности к эксплуатации. В настоящее время продолжается оформление эксплуатационной документации в АО «Укрзализныця».

Кроме того, для расширения пропускной способности комплекса железнодорожных путей до подвижного состава в 50 вагонов ведутся предпроектные работы по третьей очереди строительства.

Для строительства первой очереди железнодорожных путей индустриальный парк «Ковель Порто» воспользовался государственной программой стимулирования развития инфраструктуры индустриальных парков. В 2024 году из государственного бюджета было выделено 69,8 млн грн на условиях софинансирования 50:50. Условием государственного финансирования было введение в эксплуатацию в течение трёх лет на территории индустриального парка не менее 5 тыс. кв. м промышленных площадей, а также привлечение не менее двух участников-производителей.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

В Украине начинается прием заявок на государственное стимулирование индустриальных парков в 2026 году.

Напомним, что индустриальный парк «Буковина 1» первым в 2026 году был официально внесен в реестр.

Также в Харькове создадут первый в Украине подземный индустриальный парк.

Читай нас в