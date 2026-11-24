Оборудование спутниковой связи перевозили через пункт пропуска «Ягодин». Незадекларированную партию обнаружили волынские таможенники во время проверки гуманитарного груза.

Сотрудники таможенного поста «Ягодин» выявили партию незадекларированных терминалов спутниковой связи Starlink. Их ориентировочная стоимость составляет 800 тыс. грн. Оборудование перевозили в грузе гуманитарной помощи из Норвегии. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщила Волынская таможня.

По информации таможенников, один из украинских благотворительных фондов оформлял груз гуманитарной помощи от отправителя из Норвегии. Его перевозили в полуприцепе через международный автомобильный пункт пропуска «Ягодин».

В ходе проверки среди предметов помощи обнаружили 50 терминалов Starlink модели Standard Mini Kit, которые не были указаны в декларации о признании груза гуманитарной помощью. Все комплекты временно изъяли на склад таможни.

На водителя составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование коммерческих товаров). Ему грозит штраф в размере от 50% до 100% стоимости незадекларированного груза с возможной конфискацией, сообщает Волынская таможня.

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