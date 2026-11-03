Торчинский поселковый совет Волынской области заказал продолжение строительства спортивного комплекса стоимостью 116,88 млн грн. Работы поручили ООО «Волыньэкобуд», однако анализ сметы выявил возможное существенное завышение стоимости отдельных строительных материалов по сравнению с рыночными ценами.

Спортивный комплекс строят уже девять лет, однако на данный момент уровень его готовности составляет лишь 31%. При этом на завершение объекта планируется направить почти 117 млн грн.

Договор заключили 28 октября 2026 года. Строительство будут финансировать из местного бюджета, а завершить работы планируют до конца 2027 года.

Сам спортивный комплекс начали возводить ещё в 2017 году. Тогда подряд стоимостью 25,58 млн грн получило ООО «Луцккоммунбуд». В 2021 году компания выиграла ещё один тендер на сумму 24,82 млн грн после корректировки проектно-сметной документации.

Всего предыдущему подрядчику выплатили 13,46 млн грн. После начала полномасштабного российского вторжения финансирование приостановили. На данный момент готовность объекта составляет лишь 31%.

Согласно проекту, в комплексе будут оборудованы спортивные и тренажерные залы, медицинский кабинет и помещение для реабилитации ветеранов. Также им будут пользоваться ученики Торчинского лицея. При этом собственного укрытия в здании не предусмотрено. Ближайшее защитное помещение расположено в 50 метрах.

По подсчетам следователей, ориентировочная переплата только по перечисленным позициям может превышать 2 млн грн. В то же время часть других материалов невозможно сравнить с рыночными ценами из-за недостаточно подробного описания в документации.

Отдельные вопросы возникли и к условиям закупки. Участники должны были подтвердить статус критически важного предприятия, опыт выполнения аналогичных договоров на сумму не менее ожидаемой стоимости подряда и годовой доход за 2025 год на уровне не менее 90% стоимости закупки.

Кроме того, заказчик требовал наличия определенного количества работников строительных специальностей и ряда сертификатов ISO. В результате «Волыньэкобуд» получила подряд без конкуренции.

По данным «Наших денег», компания принадлежит жителям Луцка Михаилу Шипелику и Андрею Гринчуку. С 2017 года фирма получила подряды на общую сумму 1,22 млрд грн. Председателем Торчинского поселкового совета является Юрий Кревский, а уполномоченным лицом по вопросам закупок — Вадим Мельник.

Об этом сообщается со ссылкой на расследование «Наших денег».

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