В Закарпатье суды обязали обеспечить охрану более 2 тысяч гектаров девственных лесов

Государственное предприятие «Леса Украины» обязали установить границы около 2135 гектаров девственных лесов и квазидевственных лесов в трёх районах Закарпатской области. Соответствующие решения были вынесены судами по искам прокуратуры.

Речь идет о природных территориях, которые имеют особую ценность и нуждаются в надлежащей охране. Однако их границы до сих пор не везде обозначены непосредственно на местности.

По информации Офиса генерального прокурора, прокуроры Закарпатья более года обращались в суд, требуя обязать ГП «Леса Украины» в лице филиала «Карпатский лесной офис» вынести границы таких территорий в натуру.

Суды первой инстанции удовлетворили иски в отношении около 2135 гектаров девственных лесов на территории Тячевского, Ужгородского и Хустского районов.

В настоящее время исполняются решения, подтвержденные судами первой и апелляционной инстанций, в отношении следующих природных территорий:

«Турбатское лесничество» — 136,8 га;

«Девственные леса и квазидевственные леса Лопуховского лесничества» — 100 га;

«Девственные леса и квазидевственный лес Турицкого лесничества» — 643,9 га.

На этих участках должны быть четко определены границы природных территорий непосредственно на местности.

В то же время по апелляционным жалобам ответчиков пересматриваются решения Закарпатского окружного административного суда, которыми были удовлетворены аналогичные иски прокуратуры в отношении ещё трёх территорий:

«Плайское лесничество» — 161,7 га;

«Нересницкое лесничество» — 128,7 га;

«Квазипралеса Быстрицкого лесничества» — 98,6 га.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что есть и другие территории, в отношении которых суд уже обязал ГП «Леса Украины» надлежащим образом оформить охранный статус и вынести границы на местность.

Среди них:

ботанический заказник общегосударственного значения «Урочище Странзул, Задня и Кедрин» — 510 га;

«Квазипралеса Перечинского лесничества» — 35 га;

«Первобытные леса и квазипервобытные леса Лютянского лесничества» — 98,6 га.

В настоящее время ожидается вступление этих решений в законную силу.

Обозначение границ на местности позволяет четко определить территории с особым природоохранным статусом и защитить их от хозяйственной деятельности. Это должно помочь сохранить уникальные природные очаги Карпат, сформировавшиеся без вмешательства человека.

В начале октября сотрудники Государственного бюро расследований в рамках спецоперации «Зеленый щит» сообщили о подозрении 12 должностным лицам одного из филиалов ГП «Леса Украины» и лесных хозяйств Ровенской и Волынской областей.

По информации ГБР, государственное предприятие «Леса Украины» понесло убытки в размере 6 млн 851 тыс. грн из-за продажи древесины по убыточным ценам. По данным Бюро, в декабре 2024 года — январе 2025 года должностные лица организовали незаконную продажу значительных объемов необработанной древесины двум предприятиям-экспортерам.

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Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Ранее в Тячевском районе государственное предприятие «Леса Украины» возместило в бюджет Углянской общины более 1,2 млн грн убытков, нанесенных окружающей среде в результате незаконной вырубки деревьев. Средства были взысканы по иску прокуратуры после того, как суды двух инстанций подтвердили обоснованность требований.

Напомним, в Сумской области предстанет перед судом руководитель одного из лесхозов области, которого обвиняют в продаже древесины по заниженным ценам. По данным следствия, из-за таких действий территориальная община недополучила более 9,1 млн грн.

На Волыни разоблачили лесничего Киверцовского надлесничества, которого подозревают в организации незаконной вырубки 162 деревьев. По данным следствия, ущерб государству превышает 6,5 млн грн.

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