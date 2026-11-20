В Закарпатье мужчина заказал поддельное водительское удостоверение, а затем попытался обменять его на подлинное в сервисном центре МВД. Однако в ходе процедуры подделку раскрыли, и вместо нового документа мужчине предъявили уголовное дело.

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком.

Что произошло в Закарпатье

Согласно материалам дела, мужчина заказал изготовление поддельного водительского удостоверения категории В со своими личными данными. Впоследствии он обратился в территориальный сервисный центр МВД в селе Каменское на Закарпатье, чтобы обменять документ на новый.

Однако во время проверки администратор заметил, что удостоверение не соответствует установленному образцу, а дополнительная проверка по данным реестра подтвердила: мужчина вообще никогда не получал такого водительского удостоверения.

Таким образом, попытка обменять поддельный документ на подлинный закончилась раскрытием подделки.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Напомним, что мужчина купил поддельные водительские права и пожаловался в МВД, что их нет в приложении «Дія».

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