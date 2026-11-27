В Закарпатье директор предприятия была приговорена к девяти годам лишения свободы за присвоение более 5,1 млн грн в ходе якобы продажи топлива и строительных материалов. Мукачевская окружная прокуратура доказала, что женщина получала деньги от бизнес-партнеров за товар, который не планировала поставлять.

Обвиняемая — 44-летняя местная жительница, основательница и директор общества, специализирующегося на оптовой торговле топливом. Как установили в суде, она заключала договоры с другими предприятиями на поставку мазута, дизельного топлива и стройматериалов. Партнеры перечисляли средства, рассчитывая получить заказанную продукцию, однако товар к ним не поступал. Вместо этого деньги оказывались на счетах лиц, связанных с обвиняемой.

Установлено, что для уклонения от ответственности основательница нашла женщину, которая согласилась стать директором предприятия. Сама же она осталась работать бухгалтером и фактически продолжала руководить процессами, убеждая нового директора подписывать необходимые документы. Последняя уволилась, проработав несколько месяцев.

Более 2 млн грн она перечислила матери и знакомой, маскируя переводы под оплату услуг или «безвозвратную» помощь. Кроме того, подтверждено, что обвиняемая внесла в налоговую накладную ложные сведения о якобы поставке топлива.

Доказательствами стали договоры, банковские выписки, платежные документы, налоговые документы и переписка. Также в суде заслушали потерпевших, свидетелей и экспертов. Все эти материалы помогли восстановить движение средств и подтвердить, что оплаченные товары фактически не поставлялись.

Мукачевский горрайонный суд 20 ноября 2026 года признал её виновной в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, легализации средств, полученных преступным путём, и несанкционированном изменении информации в автоматизированной системе (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 209, ч. 1 ст. 362 УК Украины).

По совокупности преступлений ей назначено 9 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года и конфискацией имущества.

Кроме того, суд удовлетворил иски пострадавших предприятий на общую сумму 3,1 млн грн.

В настоящее время ожидается вступление приговора в законную силу.