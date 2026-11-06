В Закарпатье Свидетеля Иеговы приговорили к тюремному заключению за отказ от мобилизации

Раховский районный суд Закарпатской области приговорил военнообязанного, отказавшегося получать повестку и отправляться в воинскую часть, к трём годам лишения свободы.

Обвиняемый, который состоял на учете с апреля 2022 года и был признан годным к службе, обосновал свой отказ принадлежностью к религиозной организации Свидетелей Иеговы, чьи убеждения запрещают носить оружие, носить военную форму и выполнять приказы командования, и просил заменить службу альтернативной гражданской.

Принимая решение, суд опирался на правовую позицию Верховного Суда от 27 октября 2025 года, согласно которой религиозные убеждения не освобождают от обязанности по призыву во время мобилизации, хотя и должны учитываться при прохождении службы путем ограничения выполнения задач с применением оружия. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Источник: Раховский районный суд Закарпатской области.

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