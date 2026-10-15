В Закарпатье и Прикарпатье раскрыли схему с фиктивной мобилизацией

В сентябре–октябре прокуроры специализированных прокуратур в сфере обороны Западного региона передали в суд обвинительные акты в отношении 11 должностных лиц ТЦК и СП из Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Их обвиняют во внесении ложных сведений о мобилизации и незаконном редактировании данных в реестре «Оберег».

В Закарпатье перед судом предстанут семеро сотрудников районного ТЦК и СП, которые, по версии следствия, входили в организованную группу. Среди обвиняемых — руководитель центра, его бывший заместитель и пятеро подчиненных.

С октября 2025 года по март 2026 года они фиктивно оформили мобилизацию 329 человек. Руководитель подтвердил данные в отношении 162 человек, его заместитель — ещё 108, а остальные участники группы внесли ложные сведения о 59 лицах. Среди них были те, кто уже проходил военную службу, а также умершие.

В Прикарпатье в суд были направлены обвинительные акты в отношении четырёх бывших должностных лиц ТЦК и СП. По версии следствия, двое из них внесли ложные сведения о мобилизации 49 человек, искусственно завышая показатели выполнения мобилизационного плана. Еще двое без законных оснований отменили статус розыска девяти военнообязанным, которые не являлись для уточнения учетных данных и не имели оснований для отсрочки.

Таким образом, в двух областях выявлено 378 случаев фиктивного оформления мобилизации и девять случаев безосновательной отмены розыска.

Пятерым обвиняемым в Закарпатье суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, двум — личное обязательство. Руководитель ТЦК отстранен от исполнения служебных обязанностей, а его заместитель переведен в другое подразделение.

В Прикарпатье одному из обвиняемых назначили залог, другому — личное обязательство. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. В Киеве раскрыли две схемы уклонения от мобилизации: цены достигали $12 тысяч. Ранее в Харькове военный ТЦК оттолкнул женщину во время конфликта. ТЦК отказал детям погибшего в выплате 15 млн грн из-за прописки. Лубинец объяснил, могут ли сотрудники ТЦК изымать телефоны и силой сажать людей в микроавтобусы.

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