В Закарпатье открыли романтический туристический маршрут к Замку Любви

В Закарпатской области появился новый туристический маршрут к месту, известному как «Замок любви». Согласно легенде, именно здесь Илона Зрини тайно встречалась со своим будущим вторым мужем Имре Текели.

В поселке Чинадиёво в Закарпатской области запустили новый «романтический» туристический маршрут, посвященный одному из местных знаменитых замков.

Как сообщается в публикации Управления туризма и курортов Закарпатской ОГА в Facebook, экскурсия сосредоточена вокруг замка Сент-Миклош и посвящена легендарной лидерше венгерского освободительного движения в 1685–1703 годах Илоне Зрини, которая много лет прожила в Закарпатье.

«Мы учились смотреть на родной край глазами путешественника, находить особенное в привычном, открывать новые смыслы в знакомых местах. И самое главное — поняли, что даже одна история, если рассказать её с душой, способна пробудить желание приехать, увидеть и почувствовать всё своими глазами», — рассказали в Чинадиевском поселковом совете.

В ОГА напоминают, что Сент-Миклош, построенный в XV веке, называют «Замком любви». Именно здесь тайно встречались вдова князя Трансильвании Ференца I Ракоци — Илона Зрини — с младшим на 14 лет графом Имре Текели. Впоследствии пара поженилась и прожила вместе более 20 лет, до самой смерти Илоны.

Илона Зрини вошла в историю благодаря силе духа, отваге и несгибаемости. Вместе с двухтысячным гарнизоном она три года держала оборону Мукачевского замка.

В дальнейшем в Чинадиевской общине обещают развивать этот маршрут.

Источник: Управление туризма и курортов Закарпатской ОГА

В Карпатах спасатели нашли туристов, которые заблудились из-за непогоды.

В высокогорье Карпат, несмотря на осеннее время года, уже установились зимние погодные условия.

На вершине горы Пип Иван Черногорский в Карпатах 13 октября зафиксированы зимние погодные условия со снежным покровом и минусовой температурой. Погода в высокогорье резко ухудшилась, наблюдается плотная облачность и значительное ограничение видимости.

Читай нас в