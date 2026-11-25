В Закарпатье правоохранители задержали еще одного фигуранта дела о незаконной переправке мужчин через украинско-словацкую границу. Схема была раскрыта летом 2026 года, а новому задержанному уже сообщили о подозрении.

Как сообщили правоохранители, в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины оперативники Чопского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции провели неотложный обыск по месту жительства одного из участников схемы.

По данным следствия, мужчина был причастен к функционированию канала незаконной переправки людей через государственную границу Украины со Словакией.

В ходе обыска правоохранители изъяли два мобильных телефона и черновые записи, которые могут иметь важное значение для расследования. Фигурант был задержан в соответствии со ст. 615 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Напомним, в июле 2026 года пограничники зафиксировали и ликвидировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу на участке ответственности отдела пограничной службы «Новоселица».

Тогда на окраине Перечина задержали одного из организаторов схемы. За 12 тысяч долларов США он должен был переправить через границу гражданина Украины. Передачу оговоренной суммы правоохранители зафиксировали.

В ходе дальнейших следственных действий изъяли 12 тысяч долларов, два мобильных телефона и легковой автомобиль.

Расследование в отношении участников незаконного канала продолжается.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница.

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