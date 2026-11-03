В Закарпатье застройщик предложил судье взятку за отмену запрета на строительство жилого комплекса

НАБУ и САП совместно с ГБР разоблачили застройщика и его сообщника в предоставлении неправомерной выгоды судье Ужгородского горрайонного суда. По данным следствия, фигуранты передали 10 тысяч долларов США, чтобы добиться отмены запрета на строительство жилого комплекса.

Согласно материалам следствия, строительная компания возводила многоэтажный жилой комплекс на одном из земельных участков в Закарпатской области. Однако после иска жителей прилегающей территории суд запретил продолжать строительные работы.

Чтобы добиться отмены этого решения, руководитель строительной компании вместе с мужем владелицы земельного участка решили предоставить судье неправомерную выгоду.

Для передачи денег они выбрали посредника — судью Закарпатского апелляционного суда, с которым один из фигурантов поддерживал давние дружеские отношения.

По данным правоохранительных органов, во время встреч в Ужгороде подозреваемые сначала предложили, а затем передали судье 10 тысяч долларов США.

Деньги предназначались для судьи местного суда, который должен был принять решение об отмене запрета на продолжение строительных работ.

По делу разоблачили двух подозреваемых — застройщика и его сообщника. Расследование проводят НАБУ и САП совместно с ГБР.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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