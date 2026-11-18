На западной границе Украины самые длинные очереди были зафиксированы на пункте пропуска «Шегини»
По состоянию на 18:00 18 ноября на большинстве пунктов пропуска с соседними странами очередей на выезд из Украины нет.
Наибольшее скопление автомобилей наблюдается на границе с Польшей.
В частности, в пункте пропуска «Шегини» ожидают 60 легковых автомобилей. В «Краковце» зафиксировали 25 легковых автомобилей и два автобуса, в «Устилуге» и «Угринове» — по 20 автомобилей.
На других польских пунктах пропуска ситуация более спокойная: в «Ягодине», «Раве-Русской», «Грушеве», «Смильнице» и «Нижанковичах» очередей нет. В то же время в «Ягодине» временно не осуществляется пропуск легковых автомобилей и пешеходов.
На границе со Словакией три автомобиля ожидают пропуска в пункте пропуска «Малый Березный». В «Ужгороде» очередей нет, а пункт «Малые Селменцы» работает с 09:00 до 21:00.
На венгерском направлении один автомобиль ожидает выезда через пункт пропуска «Тиса». На остальных пунктах очередей не зафиксировано. Пункты «Дзвинково», «Косино» и «Великая Паладь» работают по ограниченному графику — до 19:00 или 20:00 в зависимости от пункта.
На границе с Румынией 15 автомобилей ожидают в «Красноильске». На других пунктах пропуска очередей нет. Спокойная ситуация также на молдавском направлении — очередей нет.
Пограничники рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб при планировании поездок.
Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Молдова согласилась организовать совместный пограничный контроль на своей территории в двух автомобильных пунктах пропуска на границе с Украиной. Речь идет о пунктах «Крива — Мамалига» и «Мирное — Табаки». Новый порядок должен помочь быстрее пересекать границу и снизить риски для пассажиров и пограничников во время российских обстрелов.
Молдова рассматривает возможность переноса украинских контрольно-пропускных пунктов на свою территорию, чтобы снизить риски, связанные с войной в Украине и российскими ударами вблизи молдавской границы.
В Закарпатской области проведут реконструкцию пунктов пропуска «Чоп (Тиса) — Захонь» и «Лужанка — Берегшурань» на границе с Венгрией, а также «Ужгород — Вишне Немецкое» на границе со Словакией.