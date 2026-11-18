По состоянию на 18:00 18 ноября на большинстве пунктов пропуска с соседними странами очередей на выезд из Украины нет.

Наибольшее скопление автомобилей наблюдается на границе с Польшей.

В частности, в пункте пропуска «Шегини» ожидают 60 легковых автомобилей. В «Краковце» зафиксировали 25 легковых автомобилей и два автобуса, в «Устилуге» и «Угринове» — по 20 автомобилей.

На других польских пунктах пропуска ситуация более спокойная: в «Ягодине», «Раве-Русской», «Грушеве», «Смильнице» и «Нижанковичах» очередей нет. В то же время в «Ягодине» временно не осуществляется пропуск легковых автомобилей и пешеходов.

На границе со Словакией три автомобиля ожидают пропуска в пункте пропуска «Малый Березный». В «Ужгороде» очередей нет, а пункт «Малые Селменцы» работает с 09:00 до 21:00.

На венгерском направлении один автомобиль ожидает выезда через пункт пропуска «Тиса». На остальных пунктах очередей не зафиксировано. Пункты «Дзвинково», «Косино» и «Великая Паладь» работают по ограниченному графику — до 19:00 или 20:00 в зависимости от пункта.

На границе с Румынией 15 автомобилей ожидают в «Красноильске». На других пунктах пропуска очередей нет. Спокойная ситуация также на молдавском направлении — очередей нет.

Пограничники рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб при планировании поездок.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Молдова согласилась организовать совместный пограничный контроль на своей территории в двух автомобильных пунктах пропуска на границе с Украиной. Речь идет о пунктах «Крива — Мамалига» и «Мирное — Табаки». Новый порядок должен помочь быстрее пересекать границу и снизить риски для пассажиров и пограничников во время российских обстрелов.

Молдова рассматривает возможность переноса украинских контрольно-пропускных пунктов на свою территорию, чтобы снизить риски, связанные с войной в Украине и российскими ударами вблизи молдавской границы.

В Закарпатской области проведут реконструкцию пунктов пропуска «Чоп (Тиса) — Захонь» и «Лужанка — Берегшурань» на границе с Венгрией, а также «Ужгород — Вишне Немецкое» на границе со Словакией.

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