В восьми областях на западе Украины введены жесткие графики отключений электроэнергии. В некоторых местах до конца суток 20 ноября у потребителей будет свет лишь в течение 3–4 часов. Ограничения связаны с российскими ударами по энергетической инфраструктуре.

Длительные отключения электроэнергии будут действовать во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

В «Укрэнерго» сообщили, что энергетики уже работают на поврежденных объектах там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

«Энергетики уже работают на поврежденных объектах везде, где это безопасно. Однако на части объектов восстановление пока невозможно из-за угрозы новых ударов», — отметили в компании.

Согласно графикам, обнародованным областными поставщиками электроэнергии, в некоторых регионах свет до конца суток будут подавать лишь на несколько часов.

В частности, в Тернополе потребители отдельных групп отключений будут иметь электроэнергию только три часа после обеда.

В Хмельницкой области свет планируют включать дважды в сутки — по два часа каждый раз.

В облэнерго пояснили, что восстановительные работы затрудняются повторными российскими атаками на энергетические объекты, которые уже ремонтировали после предыдущих обстрелов.

«Работы осложняет и то, что враг повторно атакует энергообъекты, которые уже были восстановлены после предыдущих обстрелов. Это означает, что часть сложных ремонтов приходится начинать заново», — добавили энергетики.

Таких масштабных отключений электроэнергии западные области Украины не испытывали с прошлой осени.

Об этом сообщают «Укрэнерго» и облэнерго.

В Одессе и Одесском районе во время воздушной тревоги произошли отключения электроэнергии. Как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики осмотрят поврежденное оборудование и начнут восстановительные работы.

В пятницу, 20 ноября, во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме после российской атаки на энергетическую инфраструктуру.

В результате российского обстрела во Львове 20 ноября были повреждены два автомобиля и окна общежития, а в селе Лисиничи пострадал частный дом. Также на одной из улиц города обнаружили часть ракеты, сообщил мэр Андрей Садовый.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отражали атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и городской голова Андрей Садовый.

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