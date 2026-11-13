По заказу России были отравлены 23 военнослужащих: четверо фигуранток уехали за границу

Четыре женщины, в отношении которых ведется проверка на причастность к отравлению украинских военнослужащих по заказу российских спецслужб, выехали за границу. По данным Национальной полиции, они покинули Украину почти сразу после совершения преступлений. Всего правоохранители расследуют 21 уголовное дело, связанное с отравлением 23 военнослужащих. Все они скончались.

Правоохранители установили личности женщин, которые могут быть причастны к этим преступлениям. Часть из них после отравлений покинула страну. «Фигурантки установлены, это преимущественно были женщины, девушки. Четверо из них покинули Украину, выехали за границу», — сообщил Бондаренко.

Он добавил, что эти женщины уехали почти сразу после отравлений военнослужащих. В то же время полицейский не уточнил, в какие именно страны они отправились и удалось ли установить их местонахождение. Бондаренко также подчеркнул, что такие случаи не единичны. Полиция продолжает расследовать отравления военных и выявлять не только непосредственных исполнителей, но и лиц, координировавших преступления со стороны России.

Отравление 23 военных и 21 уголовное дело

Ранее Главное следственное управление Национальной полиции в ответе на запрос «Следствия.Инфо» сообщило о 21 уголовном деле по факту отравления украинских военнослужащих. По данным правоохранителей, погибли 23 военных. В 13 случаях для отравления использовали метадон — синтетический опиоидный препарат. Его применение в этих преступлениях стало одним из направлений, которые расследуют правоохранители.

По информации Нацполиции, среди лиц, уличенных в причастности к отравлениям, есть семеро несовершеннолетних. Самой младшей из них на момент преступления было всего 14 лет. По данным журналистов «Следствия.Инфо», эта девушка, которую завербовали российские спецслужбы, во время видеосвязи показывала куратору, как отравляет украинского военного во время свидания.

Часть дел уже передана в суд

Расследование этих преступлений продолжается. В то же время часть материалов уже дошла до суда: четыре уголовных дела с обвинительными актами правоохранители передали на рассмотрение судей. Еще одно дело передали по подсудности в другой правоохранительный орган. По всем остальным делам досудебное расследование продолжается.

Правоохранители устанавливают обстоятельства отравлений, причастных к ним лиц и возможных российских координаторов. В то же время информация о четырёх женщинах, выехавших за границу, пока не означает, что их уже задержали или объявили в международный розыск. Нацполиция таких деталей в приведенном ответе не сообщала. Об этом в интервью «Следству.Инфо» рассказал полковник полиции, представитель Департамента уголовного розыска Национальной полиции Андрей Бондаренко.

В Украине военный погиб после того, как выпил виски с метадоном, который ему прислали под видом подарка от девушки. Женщина наблюдала за этим во время видеозвонка и снимала его на камеру.

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