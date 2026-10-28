В Запорожской области готовность защитных сооружений для объектов критической инфраструктуры превысила 80 %. Речь идет об антидроновых сетках, габионах и прочных бетонно-металлических конструкциях, призванных защитить важные объекты от российских атак. На эти работы регион получил почти 4 миллиарда гривен государственной поддержки.

Область входит в тройку регионов Украины, которые быстрее всех возводят защитные сооружения для критически важной инфраструктуры. Такие конструкции необходимы, чтобы уберечь важные объекты от ударов и снизить риски повреждений во время российских атак. От их работы зависит обеспечение людей электроэнергией, водой и теплом. «Запорожская область — в тройке лидеров Украины по темпам строительства защиты объектов критической инфраструктуры. Общая готовность — более 80%. Защищаем объекты, от которых зависят свет, вода и тепло в домах людей», — написал Семикин в Telegram.

Для защиты используются различные конструкции

Работы предусматривают не только установку антидроновых сеток и габионов. По словам главы ОГА, на объектах также возводят прочные бетонно-металлические конструкции. Они должны усилить защиту инфраструктуры от возможных ударов.

Особое внимание уделяют энергетическим объектам. В частности, на двух подстанциях в регионе впервые в Украине строят подземную защиту трансформаторов. «Защита — это не только антидроновые сетки и габионы. Мы возводим прочные бетонно-металлические конструкции. А на двух подстанциях первыми в Украине строим подземную защиту трансформаторов», — рассказал Семикин.

На работы выделено почти 4 миллиарда гривен

По словам главы области, благодаря поддержке государства Запорожье получило почти 4 миллиарда гривен на обустройство защиты критически важной инфраструктуры. Эти средства направляются на сооружение защитных конструкций, которые должны помочь сохранить работу важных объектов даже во время обстрелов.

В настоящее время общая готовность защиты превышает 80%. В то же время работы еще продолжаются. Их цель — снизить риск повреждения критически важной инфраструктуры и защитить системы, от которых зависит повседневная жизнь жителей области. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Российские войска вновь нанесли удар по торговому центру в Запорожье. В результате атаки на объекте возник пожар.

Днём 24 октября российские войска атаковали инфраструктуру Запорожья. В результате удара есть раненые. После российской атаки в городе также перекрыли движение через плотину ДнепроГЭС.

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