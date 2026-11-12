Кабинет Министров принял решение о ликвидации Комишувакской школы социальной реабилитации в Запорожской области. Это государственное учреждение, в котором обучались дети в возрасте от 11 до 14 лет, нуждавшиеся в особых условиях воспитания. Решение было принято на фоне российских атак на Комышуваху, где 2 ноября оккупанты разрушили другую школу — гимназию «Джерело», которая в то время использовалась в качестве убежища и гуманитарного центра.

Кабинет Министров Украины принял решение о ликвидации Комышувахской школы социальной реабилитации, расположенной в поселке Комышуваха Запорожской области. Соответствующее постановление № 1418 правительство утвердило 11 ноября 2026 года. Документ носит название «Некоторые вопросы оптимизации сети школ социальной реабилитации». Согласно постановлению, Министерство образования и науки совместно с Запорожской областной государственной администрацией (военной администрацией) должно создать ликвидационную комиссию. Она организует все необходимые процедуры для прекращения деятельности учреждения.

Также правительство внесло изменения в постановление от 13 октября 1993 года № 859, которое регулирует работу специальных учебных заведений для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания.

Чем занималась школа

Комишувасская школа социальной реабилитации — государственное специальное учебное заведение, подчиненное Министерству образования и науки Украины. Здесь должны были учиться дети в возрасте от 11 до 14 лет, совершившие общественно опасные деяния и нуждавшиеся в особых условиях воспитания. Несовершеннолетних направляли в такие учреждения по решению суда. Там они могли получать образование, проходить социальную реабилитацию и работать над коррекцией поведения. Срок пребывания также определял суд, но он не мог превышать трех лет.

В отличие от обычных школ, такие учреждения сочетали обучение со специальной воспитательной работой и педагогическим надзором. Их задача — помочь подросткам изменить поведение и вернуться к полноценной жизни в обществе.

Что известно о разрушенной россиянами школе в Комышувахе

Решение правительства о ликвидации школы социальной реабилитации было принято вскоре после масштабного российского нападения на Комышуваху. Утром 2 ноября 2026 года российские войска нанесли авиаудары по поселку. Одной из целей стала местная гимназия «Джерело». Сначала российские авиабомбы разрушили часть зданий на территории учебного заведения. Примерно через час оккупанты сбросили трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000 на подземное помещение, где находились местные жители. Там располагались пункт стойкости, укрытие и пункт выдачи гуманитарной помощи.

В результате удара люди оказались под завалами. По данным Главного управления разведки, по состоянию на 7 ноября погибли не менее 53 человека, ещё более полусотни числились пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжались, а часть погибших ещё не удалось идентифицировать. В то же время важно уточнить, что гимназия «Джерело» и Комишувасская школа социальной реабилитации — это два разных учебных заведения. Именно гимназия «Джерело» стала целью российского удара 2 ноября. Постановление Кабмина касается другого учреждения — государственной школы социальной реабилитации.

Проект решения о её ликвидации Министерство образования и науки обнародовало ещё в июне 2026 года. В ведомстве поясняли, что документ был разработан для завершения реорганизации сети школ социальной реабилитации, которую планировали еще с 2021 года, а также для более эффективного использования бюджетных средств.

Итак, правительственное решение касается прекращения работы именно Комишувасской школы социальной реабилитации. Теперь этим процессом должна заняться специальная ликвидационная комиссия. Об этом известно из документа Кабмина.

В Комишувасе Запорожской области после трёх дней поисковых работ обнаружили тела ещё двух человек, погибших в результате российского авиаудара 2 ноября. Также на месте атаки нашли фрагменты тел погибших.

В Комишувасе Запорожской области продолжаются поисковые работы после российского авиаудара 2 ноября. Спасатели извлекли из-под обломков тела 55 погибших, личности 30 из них уже установлены.

Читай нас в