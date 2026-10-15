В Запорожской области женщину приговорили к тюремному заключению за коллаборационизм и захват супермаркета

Жительницу временно оккупированной Каменки-Днепровской в Запорожской области приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества за сотрудничество с российской оккупационной администрацией. По данным прокуратуры, женщина незаконно завладела супермаркетом, участвовала в политических мероприятиях в поддержку России, а впоследствии стала так называемым «заместителем председателя» оккупационного органа власти.

По результатам публичного обвинения прокуроров Запорожской областной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства женщину признали виновной в коллаборационистской деятельности. Речь идет о частях 4, 5 и 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Как доказали прокуроры в суде, весной 2022 года осужденная вела хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории. В частности, по указанию так называемого «главы военно-гражданской администрации г. Каменка-Днепровская, Запорожской области» она закупала продукты для празднования «9 мая — Дня Победы», организованного оккупационными властями.

Впоследствии, при поддержке представителей государства-агрессора, женщина незаконно завладела супермаркетом. В его помещении она организовала торговлю продуктами питания, алкогольными напитками и табачными изделиями.

В течение июля — сентября 2023 года женщина организовывала и проводила публичные мероприятия политического характера, направленные на поддержку России. По данным следствия, эти мероприятия также должны были способствовать формированию её положительного имиджа среди местного населения в преддверии местных выборов.

Женщина баллотировалась от российской политической партии «Единая Россия» в так называемый «Каменско-Днепровский окружной Совет депутатов». После избрания депутатом первого созыва она заняла должность так называемого «заместителя председателя» этого незаконного органа власти.

Суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Кроме того, ей запретили в течение 15 лет:

занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления;

исполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции;

заниматься хозяйственной деятельностью;

организовывать и проводить мероприятия политического характера.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Досудебное расследование по делу проводили следователи Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Об этом сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

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