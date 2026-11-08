На Запорожской АЭС произошел 16-й блэкаут с начала года, станцию перевели на генераторы

В ночь на 8 ноября Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабжения. В настоящее время её собственные потребности обеспечивают резервные дизель-генераторы. Это уже 16-й случай полной потери внешнего электроснабжения ЗАЭС с начала 2026 года.

8 ноября в 02:36 станция лишилась питания от последней работающей линии электропередачи напряжением 330 кВ «Феросплавная-1», которая обеспечивала её связь с украинской энергосистемой.

Попытка автоматического повторного включения линии оказалась неудачной. В связи с этим в настоящее время все собственные потребности Запорожской АЭС обеспечиваются исключительно за счет резервных дизель-генераторов.

В «Энергоатоме» подчеркнули, что полное обесточивание станции представляет критическую угрозу для ядерной и радиационной безопасности.

Работа станции в режиме полного отключения электроэнергии создает прямой риск отказа систем жизнеобеспечения и охлаждения ядерного топлива.

Если дизель-генераторы выйдут из строя или исчерпают свой ресурс, это может привести к потере необходимого охлаждения и возникновению радиационной аварии.

В «Энергоатоме» подчеркнули, что систематическая потеря внешнего электроснабжения является следствием российской оккупации Запорожской АЭС.

«Систематическая потеря внешнего электроснабжения является следствием оккупации ЗАЭС. Восстановление ядерной и радиационной безопасности станции возможно только при условии ее полного возвращения под контроль Украины и законного оператора — НАЭК «Энергоатом», — подчеркнули в компании.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Ранее эксперт заявил, что Россия может пытаться вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы оставить население не только без электроэнергии, но и без других жизненно необходимых коммунальных услуг. Специалист также обнародовал возможный план отключения Украины от атомных электростанций.

В результате очередной массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру более 600 тысяч потребителей в Днепропетровской области остались без электроэнергии. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание от генераторов.

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