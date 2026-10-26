В Житомирской области мужчина отправил жене гранату по почте; у него обнаружили ещё боеприпасы

В Житомирской области правоохранители расследуют дело о незаконном обращении с боеприпасами после того, как мужчина отправил жене гранату по почте. По данным следствия, он незаконно носил, хранил и передавал взрывоопасные предметы. В ходе экстренного обыска в его доме полицейские обнаружили около десяти гранат различного происхождения.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители отделения полиции № 2 (г. Радомышль) Житомирского РУП № 2 обнаружили в почтовом отправлении предмет, похожий на ручную гранату, который фигурант отправил жене вместе с бытовыми вещами. Согласно заключению экспертов, это была наступательная осколочная ручная граната «РГО».

В ходе обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли ещё 10 взрывоопасных предметов, а именно: две наступательные и одну оборонительную осколочные ручные гранаты «РГО» и два корпуса таких гранат с тротилом общим весом около 200 граммов, четыре оборонительные осколочные ручные гранаты «Ф-1» и корпус ручной термобарической гранаты «РГТ», содержащий 300 граммов взрывчатой смеси. Никаких документов, подтверждающих законность их хранения, обнаружено не было.

На днях следователи отделения полиции № 2 (г. Радомышль) Житомирского райуправления № 2 сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование в рамках уголовного производства продолжается. В его ходе правоохранители устанавливают происхождение гранат и мотивы их хранения.

Полиция Житомирской области в очередной раз напоминает гражданам: с 25 ноября 2024 года вступили в силу изменения в Закон Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» относительно усовершенствования порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием. Лица, добровольно сдавшие органам власти оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, на условиях, предусмотренных законодательством, освобождаются от уголовной ответственности.

Кроме того, в настоящее время действует процедура декларирования оружия, предназначенного для отражения и сдерживания вооружённой агрессии против Украины.

Источник: Полиция Житомирской области.

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