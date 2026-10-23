В Житомирской области ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины. Местные власти призвали жителей запастись питьевой и технической водой как минимум на три дня.

Пункты устойчивости в области начали работу 23 октября в 11:00. Они будут работать до 22:00.

«По сообщению АО «Житомиробленерго», в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме Украины, вызванной последствиями вражеских атак на энергетическую инфраструктуру, в Житомирской области действуют аварийные отключения электроэнергии. Графики отключений не действуют. Ситуация в целом по стране критическая. Те, у кого есть электроэнергия, должны экономить её уже сейчас. Не менее важно — сделать трёхдневный запас воды. Обязательно», — говорится в сообщении.

Городской совет уточнил, что в городе водоснабжение и канализация работают, а часть объектов водоканала обеспечена генераторами. Светофоры на сложных перекрестках смогут автономно работать от аккумуляторов в течение девяти часов. В то же время троллейбусы и трамваи в городе не курсируют.

В горсовете также отметили, что больницы, поликлиники и объекты критической инфраструктуры обеспечены генераторами, а медицинские учреждения при необходимости будут автоматически переключаться на резервное питание.

В частности, детские сады продолжают работать в условиях аварийных отключений. В учреждениях, где нет электроэнергии, детям выдают готовые перекусы, а там, где есть свет, готовят горячие обеды. В городском совете добавили, что детские сады имеют запасы воды, а менять график их работы пока не планируют.

В то же время бизнес призвали сократить потребление электроэнергии, проверить альтернативные источники питания и ограничить включение наружной рекламы, особенно в часы пик.

Отмечается, что пункты устойчивости начали работу сегодня, 23 октября, в 11:00 и будут работать до 22:00.

Об этом сообщается со ссылкой на Житомирский городской совет.

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На Волыни из-за атаки РФ без света остались более 100 тысяч абонентов.

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