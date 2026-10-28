В Житомирской области расследуют смерть младенца в родильном отделении больницы
В Житомирской области прокуроры возбудили уголовное дело после появления в социальных сетях сообщений о смерти новорожденного в Коростенской больнице. В сообщениях говорится о возможной врачебной халатности, а также высказывается предположение, что во время родов младенцу якобы сломали шею.
Публикацию о возможных нарушениях в работе медиков обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. В ней утверждается, что 30-летняя жена украинского военнослужащего могла пострадать от ненадлежащего оказания медицинской помощи в одном из медучреждений Коростеня. Обстоятельства смерти ребенка и достоверность изложенных в посте утверждений должны быть выяснены в ходе расследования.
«По данному факту Коростенская окружная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и возбудила уголовное дело. Предварительная правовая квалификация — ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 140 УК Украины)», — отметили в сообщении.
В рамках досудебного расследования должны быть проверены все обстоятельства, изложенные в публикации, и дана надлежащая правовая оценка.
Ход досудебного расследования находится под контролем руководства областной прокуратуры.
Источник: пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
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