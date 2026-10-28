В Житомирской области расследуют смерть младенца в родильном отделении больницы

В Житомирской области прокуроры возбудили уголовное дело после появления в социальных сетях сообщений о смерти новорожденного в Коростенской больнице. В сообщениях говорится о возможной врачебной халатности, а также высказывается предположение, что во время родов младенцу якобы сломали шею.

Публикацию о возможных нарушениях в работе медиков обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. В ней утверждается, что 30-летняя жена украинского военнослужащего могла пострадать от ненадлежащего оказания медицинской помощи в одном из медучреждений Коростеня. Обстоятельства смерти ребенка и достоверность изложенных в посте утверждений должны быть выяснены в ходе расследования.