Детективы Главного детективного подразделения Бюро экономической безопасности Украины раскрыли в Житомирской области масштабное подпольное производство табачных изделий, на котором ежедневно выпускалось до 300 тысяч пачек сигарет. Об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.

Следствие установило, что группа лиц обустроила в складском помещении предприятие полного цикла с двумя автоматизированными линиями мощностью около 2 тысяч сигарет в минуту каждая.

Производство работало практически круглосуточно за счет промышленных генераторов, а персонал проживал непосредственно на территории цеха. По предварительным подсчетам, мощности фабрики позволяли выпускать до 9 миллионов пачек в месяц под видом известных международных брендов без акцизных марок, что приносило организаторам более 1 миллиарда гривен теневого дохода ежемесячно.

В ходе обысков правоохранители изъяли две производственные линии, 123 тысячи пачек готовых поддельных сигарет, 39 ящиков ферментированного табака, упаковочные материалы, фильтр-палочки, полиграфическую продукцию с логотипами брендов и документацию. Ориентировочная стоимость конфискованного оборудования, сырья и продукции превышает 120 миллионов гривен. В настоящее время ведется досудебное расследование с целью установления всех лиц, причастных к этой схеме.

Источник: директор БЭБ Александр Цивинский.

В Тернопольской области раскрыли подпольные цеха, где табак перерабатывали в промышленных масштабах и поставляли оптовым покупателям в разные регионы Украины. В рамках расследования правоохранители провели 59 обысков в шести областях и изъяли более 12 тонн табака. Под процессуальным руководством прокуроров Тернопольской областной прокуратуры четырем лицам было сообщено о подозрении в незаконном обороте подакцизных товаров.

Ранее в Черновицкой области силовики раскрыли подготовку к незаконной переправке контрафактных табачных изделий через государственную границу.

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