В Житомирской области приговорили 60-летнего мужчину, от которого родила 14-летняя школьница

Звягельский городской районный суд Житомирской области признал 60-летнего мужчину, сожительствовавшего с 14-летней школьницей, виновным в совершении преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней.

«Совершённое уголовное правонарушение посягает на половую свободу и неприкосновенность несовершеннолетнего лица и характеризуется исключительной аморальностью и циничностью действий виновного. Освобождение лица от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком не будет способствовать цели наказания — исправлению обвиняемого и предупреждению совершения новых преступлений», — указано в приговоре суда.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что летом 2025 года мужчина неоднократно вступал в половые отношения с 14-летней знакомой с её добровольного согласия, в результате чего она забеременела и в марте 2026 года родила дочь. Несмотря на то, что обвиняемый полностью признал вину, перечислил 5 000 гривен на счет ВСУ, а потерпевшая вместе с прокурором просили о условном наказании, суд отклонил эти ходатайства из-за циничности преступления и значительной разницы в возрасте и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Источник: tsn.ua.

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