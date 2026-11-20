Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о вымогательстве и получении военнослужащими неправомерной выгоды от представителей предприятия. Деньги вымогали за беспрепятственное принятие военной частью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По данным следствия, в октябре 2025 года общественная организация заключила договор с частным обществом на закупку устройств РЭБ. Общая стоимость оборудования превышала 22,4 млн грн.

Офицер одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, связанный с процессом приемки оборудования, сначала попросил у представителей производителя 10% от суммы контракта — 2,24 млн грн. За эти деньги он обещал обеспечить беспрепятственную приемку средств РЭБ.

После отказа офицер привлек к схеме других военнослужащих. Они начали создавать препятствия при приемке оборудования, а сумму неправомерной выгоды увеличили до 20% стоимости договора — 4,48 млн грн.

В рамках реализации схемы один из военнослужащих, выполнявший роль пособника, получил первую часть неправомерной выгоды — 20 тыс. долларов США.

Впоследствии участники схемы начали требовать вторую часть денег в размере 80 тыс. долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

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