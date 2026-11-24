Детективы НАБУ проводят обыски в банке «Восток» (VST Bank), связанном с его владельцем Вадимом Мороховским. По информации источников, следственные действия могут быть связаны с расследованием дела о незаконном обогащении семьи председателя Одесского областного совета Григория Диденко.

Об этом сообщил Telegram-канал «Еврейские мансы».

По данным источников канала, правоохранители прибыли в банк для проведения обысков. Подробности следственных действий, а также возможную роль финансового учреждения и его владельца в расследовании пока не раскрывают.

Официального подтверждения информации со стороны НАБУ на момент публикации не было. Данных о процессуальном статусе Вадима Мороховского в этом деле также нет.

Ранее НАБУ обнародовало видео обыска в доме генерала СБУ Сергея Дуки.

Также НАБУ сообщило о новом подозрении по делу об откатах в Полтавском горсовете.

Кроме того, НАБУ взялось за дело о попытке захвата соляного месторождения в Закарпатье.

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