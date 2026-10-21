НАБУ проводит обыски в кабинете главы Нацбанка Андрея Пышного — народный депутат

Национальное антикоррупционное бюро Украины 21 октября проводит следственные действия в кабинете главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники.

По информации Ярослава Железняка, правоохранители прибыли именно к главе НБУ, причем следственные действия могут проводиться не только по его рабочему адресу.

Напомним, Пышный опроверг, что оказывал влияние на кадровые решения в «Сенс Банке».

Ранее Пишный подвел итоги участия НБУ в собрании МВФ, где выступали представители России.

Напомним, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева провела беседу с главой Национального банка Украины Андреем Пишным и подтвердила непоколебимую поддержку Украины со стороны фонда.

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