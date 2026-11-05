НАБУ и САП призвали граждан сообщать о возможных незаконных действиях сотрудников правоохранительных органов

НАБУ и САП обратились к гражданам с просьбой сообщать о фактах или обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов, в частности насильственного характера. Также просят откликнуться очевидцев таких событий.

В ведомствах подчеркнули, что полученная информация может иметь важное значение для полного и беспристрастного расследования уголовного дела.

Речь идет о деле, касающемся незаконной деятельности действующих высокопоставленных должностных лиц Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора и Национальной полиции, а также представителей криминальной среды.

Граждан, располагающих соответствующими сведениями или ставших свидетелями возможных правонарушений, призывают передать эту информацию НАБУ и САП.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Ранее в Национальной полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей полицейских, фигурирующих в процессуальных действиях НАБУ. Такое решение было принято на период проведения служебного расследования.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Глава Службы безопасности Украины Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных чиновников ведомства, которые стали фигурантами расследования НАБУ в рамках операции «Карфаген».

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