НАБУ и САП завершили расследование дела о присвоении зерна государственной корпорации

НАБУ и САП завершили расследование по делу о незаконном присвоении зерна АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ).

По данным следствия, в 2021 году руководство корпорации заключило с иностранной компанией четыре внешнеэкономических контракта на поставку фуражной кукурузы.

В то же время, несмотря на условия договоров, предусматривавшие полную оплату товара до перехода права собственности, оригиналы коносаментов на груз оказались у покупателя. Это позволило разгрузить суда и распоряжаться зерном, за которое не заплатили.

Чтобы скрыть этот факт и создать ложное впечатление контроля над имуществом, в ГПЗКУ оставили копии коносаментов с поддельными подписями и печатями.

В результате таких действий государственная корпорация потеряла почти 106 тыс. тонн зерна стоимостью 776 млн грн.

Средства, полученные от продажи похищенного зерна, организаторы схемы легализовали путем постоянного перемещения между банками для смешивания с легальными доходами, а также через приобретение сырья и имущества для подконтрольных предприятий. Об этом сообщает НАБУ. Суд взял под стражу троих подозреваемых по делу о хищении зерна на сумму 776 млн грн. Объявлен подозрение фермерам Житомирской области, которые выращивали зерно на радиоактивной земле. НАБУ раскрыло схему исчезновения зерна на сумму $29 млн.

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