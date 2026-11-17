НАБУ расследует попытку незаконного завладения Тереблянским месторождением соли в Закарпатье. В ноябре 2025 года, во время конфликта между совладельцами компании «Катион Инвест», сменили руководителя предприятия и попытались продать специальное разрешение на добычу соли. В то же время государственные органы не одобрили такую сделку, а суд впоследствии признал договор о продаже недействительным.

Речь идет о Тереблянском месторождении соли в Закарпатской области, которым пользуется ООО «Катион Инвест». Компания имеет специальное разрешение на добычу соли до 2037 года. После оккупации российскими войсками ГП «Артемсоль» в Соледаре в Донецкой области это предприятие стало единственным в Украине недропользователем, добывающим каменную соль.

Строительство шахты на месторождении начали в 2022 году, а уже летом 2023-го компания приступила к добыче соли. Однако беспрепятственно работать предприятие не смогло: в 2024 году добычу приостановили из-за конфликта между совладельцами. Тогдашний директор «Катион Инвест» Сергей Кондратьев объяснял, что один из совладельцев сначала предоставлял компании средства в кредит. Однако после запуска добычи, когда финансовое положение предприятия начало улучшаться, он якобы начал блокировать его работу. По словам Кондратьева, компанию пытались довести до банкротства.

Новый виток конфликта произошел в 2025 году. По данным Nadra.info, Сергея Кондратьева отстранили от руководства компанией, а вместо него временно назначили Александра Прозура. После этого тот, как утверждает издание, заключил с ООО «Украинская торговая палата» договор о продаже специального разрешения на добычу соли из Тереблянского месторождения.

Однако передать разрешение новой компании не удалось. Государственная служба геологии и недр Украины отказалась согласовывать его отчуждение. Впоследствии к делу подключились суд и другие государственные органы. В октябре Хозяйственный суд Черниговской области признал договор о продаже спецразрешения недействительным. Кроме того, Министерство юстиции отменило регистрационные действия, связанные со сменой директора «Катион Инвест». То есть назначение нового руководителя, вокруг которого возник конфликт, также стало предметом обжалования.

Отдельно этим делом занималась Национальная полиция Закарпатской области. Там возбудили уголовное дело и расследовали обстоятельства попытки отчуждения специального разрешения на добычу соли. На данный момент конфликт вокруг руководства предприятия еще не завершился. В Северном апелляционном хозяйственном суде продолжаются слушания по жалобе Александра Прозура. Он оспаривает отмену регистрации своего назначения руководителем компании.

Кто контролирует компании, связанные с месторождением

По информации Nadra.info и аналитической системы YouControl, основными владельцами «Катион Инвест» являются Валентин Кондратьев и Оксана Омельяненко. Первый контролирует 50% компании через акционерное общество «ЗНВКИФ «Эхо»», вторая — 45% через «ЗНВКИФ «Юкон»». Еще 5% принадлежат Игорю Герею. Руководителем «Катион Инвест» с января 2021 года указан Сергей Кондратьев — сын Валентина Кондратьева.

Другая компания, фигурирующая в истории с попыткой продажи спецразрешения, — ООО «Украинская торговая палата». По данным YouControl, её контролирует Вера Костюченко, а руководителем является Валентин Васько. В 2025 году Вера Костюченко прокомментировала ситуацию изданию Nadra.info. Тогда она заявила, что не знает, сколько именно её компания заплатила за специальное разрешение на Тереблянское месторождение.

Таким образом, история вокруг месторождения охватывает сразу несколько конфликтов: спор между совладельцами «Катион Инвест», попытку сменить руководство предприятия и заключить соглашение о специальном разрешении на добычу соли. Сейчас обстоятельства этой истории расследует НАБУ. В то же время судебные споры относительно руководства компании продолжаются. О расследовании сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины в ответе на запрос издания Nadra.info.

В Закарпатье правоохранители раскрыли канал незаконного ввоза бриллиантов, драгоценных камней и эксклюзивных ювелирных изделий из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным следствия, к контрабандной схеме был причастен действующий сотрудник Закарпатской таможни.

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