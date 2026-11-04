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Новости Украина

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров

UA NEWS 04 Ноября 2026 16:42
НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку. 

Задержание произошло в рамках разоблачения преступной организации в ходе операции «Карфаген», участники которой систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров. 

Источник: «Украинская правда».

Ранее во время следственных действий ВАКС генерал Дука (по другим данным — его охрана) угрожал детективам огнестрельным оружием и не допускал их к проведению обыска, а в тот же день обыски проходили и у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

 

 

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