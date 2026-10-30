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Новости Украина

Надя Дорофеева попала в больницу: муж показал фото певицы

UA NEWS 30 Октября 2026 14:22
Надя Дорофеева попала в больницу: муж показал фото певицы

Украинская певица Надя Дорофеева оказалась в больнице. 

 На снимке певица как раз собиралась поесть. Она не смотрела в камеру, но улыбалась. 

Причину пребывания Дорофеевой в больнице Кацурин не уточнил.

В другой публикации мужчина показал, как навестил свою бабушку, которая также находится в больнице, но уже в другом медицинском учреждении.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофеева впервые откровенно рассказала об операции из-за опухоли в груди.

Надя Дорофеева рассказала о возможной операции после кровоизлияния.

Надя Дорофеева после кровоизлияния в голосовую связку снова заговорила.

 

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