Надя Дорофеева попала в больницу: муж показал фото певицы
Украинская певица Надя Дорофеева оказалась в больнице.
На снимке певица как раз собиралась поесть. Она не смотрела в камеру, но улыбалась.
Причину пребывания Дорофеевой в больнице Кацурин не уточнил.
В другой публикации мужчина показал, как навестил свою бабушку, которая также находится в больнице, но уже в другом медицинском учреждении.
Надя Дорофеева впервые откровенно рассказала об операции из-за опухоли в груди.
Надя Дорофеева рассказала о возможной операции после кровоизлияния.
Надя Дорофеева после кровоизлияния в голосовую связку снова заговорила.