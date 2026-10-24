Самый богатый пенсионер Верховной Рады задекларировал более ₴630 тысяч пенсии за два дня

Народный депутат от фракции «Платформа за жизнь и мир» Василий Нимченко указал в декларации значительные пенсионные выплаты. В течение двух дней, 14 и 15 октября, Главное управление Пенсионного фонда Украины в Киеве перечислило 76-летнему политику в общей сложности 630 тыс. грн.

Согласно обнародованным данным, 14 октября на счет Василия Нимченко поступило 296,4 тыс. грн, а 15 октября — еще 333,6 тыс. грн.

Помимо этих выплат народный депутат ежемесячно декларировал 192,1 тыс. грн пенсии. Всего за 2025 год, согласно декларации, он получил 2,3 млн грн пенсионных выплат.

Василий Нимченко — народный депутат Украины и судья Конституционного Суда Украины в отставке. Его полномочия судьи Конституционного Суда прекратились 19 октября 2005 года.

В мае 2026 года Василий Нимченко подал иск в Киевский окружной административный суд. Политик требует существенно увеличить его ежемесячное пожизненное денежное содержание как судьи Конституционного Суда Украины в отставке.

Нимченко настаивает на том, чтобы выплаты рассчитывались с учётом 90 % вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины вместо нынешних 50 %.

Истец просит суд признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве и обязать ведомство провести перерасчет выплат. Требования касаются начислений, начиная с 11 марта 2020 года.

В настоящее время судебное рассмотрение дела продолжается.

Василий Нимченко является рекордсменом среди действующих народных депутатов Украины по размеру пенсионных выплат.

Об этом сообщается в реестре деклараций.

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