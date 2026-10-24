Лучшая учительница Украины рассказала, как мотивирует учеников и преподает английский язык

Лучшей учительницей Украины 2026 года стала Светлана Меркулова — учительница английского языка Ирпенского лицея № 2. Ее ученики сдают национальный мультипредметный тест (НМТ) по английскому языку на 200 баллов и становятся призерами олимпиад. Педагог рассказала, как организует обучение и что помогает школьникам достигать высоких результатов.

Светлана Меркулова убеждена, что ей повезло работать с лучшими учениками. В то же время у педагога есть собственное мнение о том, что побуждает детей учиться и добиваться успехов.

«Но я всегда спорю с психологами, потому что говорю, что мотивации не существует, что это самая большая манипуляция в мире. Есть стимул», — убеждена Меркулова.

По словам учительницы, мотивация может быть завуалированным способом заставить человека делать то, что нужно другому. Вместо этого она подчеркивает важность стимула, а также поддержки со стороны родителей.

«Поэтому я и говорю о стимуле. Также очень хорошо поддерживают родители в этом плане. Есть ученики, которые сразу говорят, что хотят участвовать в олимпиаде — это дети с самым высоким стимулом. Но многое зависит и от учителя», — считает педагог.

Светлана Меркулова применяет проектный метод обучения, который позволяет каждому ученику участвовать в работе на уроке на своем уровне. Один из подходов, который использует педагог, — метод «перевернутого класса».

«Например, я применяю метод перевернутого класса: мы начинаем изучать какую-то тему, прорабатываем определенную лексику, я объясняю необходимую грамматику для этой темы. Далее дети готовят, например, на тему питания какое-то блюдо: записывают его рецепт, приносят на урок, рассказывают о нём и все вместе едят», — уточнила педагог.

Такой формат помогает изучать английские слова в контексте и использовать их в практических ситуациях. Этот метод учительница, в частности, применяла с пятиклассниками.

Для старшеклассников Светлана Меркулова организовала урок в формате кулинарного шоу.

«Со старшеклассниками мы организовали „МастерШеф“ на уроке. Две команды готовили свои блюда и рассказывали о них на английском», — рассказала учительница.

Еще один метод, который использует учительница, — дебаты. Ученики получают тему для обсуждения, самостоятельно изучают соответствующую литературу, а затем дискутируют на уроке. Такой формат может заменить обычную контрольную работу и одновременно помогает школьникам практиковать английский язык.

Светлана Меркулова также поделилась советами по изучению английского и объяснила, как готовит учеников к НМТ, чтобы они могли демонстрировать высокие результаты.

Об этом она рассказала в интервью 24 Каналу.

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