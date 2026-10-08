Бывший народный депутат Левочкин из окружения Януковича оказался в центре скандала, связанного с проблемами с водоснабжением со стороны «Киевводоканала»

Отключение воды в значительной части правобережного Киева вызвало волну критики в адрес городских властей и мэра Виталия Кличко. Киевляне начали обвинять его в том, что город якобы не обеспечил насосные станции необходимым количеством генераторов, а средства тратились на другие нужды.

В то же время внимание привлекает и структура собственности «Киевводоканала». ЧАО «АК «Киевводоканал» является частным акционерным обществом, а не коммунальным предприятием.

По данным реестра владельцев крупных пакетов акций, 67% акций компании принадлежит ЧАО «Компания «Киевэнергохолдинг». Еще 25,46 % акций находятся в собственности территориальной общины Киева в лице Департамента коммунальной собственности КГГА, а остальные принадлежат миноритарным акционерам.

Таким образом, контрольный пакет «Киевводоканала» сосредоточен в «Киевэнергохолдинге», тогда как Киевская городская община владеет блокирующим пакетом около 25,5%. Отдельно важно отметить, что значительная часть водопроводных и канализационных сетей, которыми пользуется «Киевводоканал», находится в коммунальной собственности территориальной общины Киева. Эти объекты переданы компании во владение и пользование.

По данным блогера Владимира Бондаренко, к структуре собственности «Киевэнергохолдинга» имеет отношение компания Artio Global Investors из Лондона, а её владельцем официально указан Андрей Винграновский, которого связывают с семьёй бывшего главы администрации президента Виктора Януковича Сергея Лёвочкина.

«Именно Левочкин выкачивает прибыль из водоканала и оставляет убытки городу. Также Левочкин протащил зятя на пост руководителя «Киевгаза», которым тот уже пятый год «руководит» с дачи Левочкина в Монако. Довольно странно, когда критическую инфраструктуру контролирует пророссийский олигарх», — написал Бондаренко.

Напомним, что на правом берегу Киева наблюдаются перебои с водой из-за проблем с электричеством.

В правобережной части Киева вновь наблюдается снижение давления в водопроводной сети. Причиной стало повторное отключение электроэнергии на отдельных водопроводных объектах столицы.

В Киеве подняли тариф на воду до 63,79 гривны.

В Киеве сохранят тарифы на тепло и горячую воду на зимний сезон.

Читай нас в