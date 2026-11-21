Одна остроумная реплика с парламентской трибуны сделала народного депутата Ивана Зайца известным на всю страну. Народный депутат пяти созывов вспомнил, как во время заседания Верховной Рады тогдашний председатель парламента Иван Плющ пошутил в его адрес.

«Заец, не прыгайте по залу, вы не в лесу», — сказал Плющ. Этот эпизод настолько запомнился украинцам, что фразу впоследствии стали повторять даже в детских садах.

Иван Плющ сказал примерно так: «Заец, не прыгайте по залу, вы не в лесу». Сам Иван Заец признается, что точной формулировки уже не помнит, а найти её в парламентских стенограммах не удалось. По его словам, тексты заседаний редактировались, поэтому часть высказываний не попадала в окончательные записи.

Несмотря на это, шутка Ивана Плюща мгновенно разлетелась по стране. Впоследствии Ивана Зайца не раз спрашивали, не обиделся ли он на спикера за такое обращение.

«А я хочу обижаться? Иван Степанович этой фразой сделал меня популярным за секунду. И не нужно было никаких денег, телевидения, радио, чтобы знать, что в парламенте есть такой Заец. Это и есть популярность», — вспоминает политик.

Своими воспоминаниями Иван Заец поделился в проекте «Думай».

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