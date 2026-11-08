Народный депутат Козырь заявил, что украинцев, возвращающихся с оккупированных территорий, можно сразу направлять на ВЛК и мобилизовывать.

«Тех, кто уезжает из оккупированных территорий, сейчас можно законно сразу мобилизовать», — отметил он.

Вместо этого депутат предлагает предоставить таким гражданам 90 дней отсрочки. За это время они смогут найти работу и оформить бронирование. Если этого не сделают, по истечении срока должны явиться в ТЦК.

Источник: народный депутат Козырь

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