Депутат Верховной Рады предложил 90-дневную отсрочку от мобилизации для тех, кто возвращается из оккупированных территорий и из-за границы
Народный депутат Козырь заявил, что украинцев, возвращающихся с оккупированных территорий, можно сразу направлять на ВЛК и мобилизовывать.
«Тех, кто уезжает из оккупированных территорий, сейчас можно законно сразу мобилизовать», — отметил он.
Вместо этого депутат предлагает предоставить таким гражданам 90 дней отсрочки. За это время они смогут найти работу и оформить бронирование. Если этого не сделают, по истечении срока должны явиться в ТЦК.
Источник: народный депутат Козырь
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