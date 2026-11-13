Население Украины может сократиться до 23 млн человек: демограф назвал главную угрозу

Только за прошлый год численность населения Украины по естественным причинам сократилась на 300 тысяч человек. Помимо выезда граждан за границу, на сокращение численности населения страны влияют и естественные демографические процессы.

«За эти полгода у нас зарегистрировано 73 тыс. рождений и при этом 260 тыс. умерших. То есть даже здесь мы имеем разницу более чем в 180 тыс. В прошлом году за весь период — более 300 тыс. минус естественная убыль. Конечно, миграция — это больше, но тем не менее», — рассказал Шушпанов.

Он подчеркнул, что население Украины может сократиться не только до 25, но и даже до 23 млн человек. Однако все зависит от продолжительности войны и от того, насколько активно в Украину будут возвращаться украинские беженцы.

Также эксперт отметил, что после войны значительная часть людей может покинуть Украину. В частности, речь идет о мужчинах, чьи семьи живут за границей. Впрочем, подчеркивает эксперт, главной проблемой для Украины является не численность населения после войны.

«Вопрос в структуре населения, вопрос в том, какого возраста население сейчас и какого будет в будущем. Эти, условно говоря, 25 млн, о которых мы говорим, насколько оно будет образованным, каковы будут качественные характеристики населения. И это вызывает лично у меня наибольшее беспокойство, потому что сейчас, по нашим оценкам, доля населения в возрасте 60+ увеличилась с 24,5% до войны до почти фактически 30%. В то время как доля детей сокращается с 18% до 14%, и эти процессы продолжаются. Это является самым опасным в данной ситуации», – подчеркнул эксперт.

Об этом в эфире «Новости.LIVE» рассказал демограф, заведующий отделом Института демографии НАН Дмитрий Шушпанов.



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