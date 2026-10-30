США продолжают без задержек поставлять Украине ракеты для систем ПВО Patriot и вооружение в рамках инициативы PURL, финансируемой европейскими союзниками.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

По его словам, последняя партия вооружения поступила на прошлой неделе. При этом он не раскрыл количество и типы переданных ракет.

Гринкевич также подчеркнул, что все запросы на передачу вооружения третьим странам, поданные правительству США, были одобрены. В настоящее время союзники работают над формированием следующих пакетов помощи.

Источник: Bloomberg

В НАТО опасаются, что Соединенные Штаты задержат передачу Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot до промежуточных выборов в Конгресс США, которые должны состояться на следующей неделе.

Ранее Игнат заявил, что ракет Patriot, израсходованных на Ближнем Востоке, могло бы хватить Украине на годы.

Между тем Украина просит Швецию помочь с ракетами для Patriot и IRIS-T.

В свою очередь Россия может усилить баллистические удары, пока Украина ждет ракет Patriot.

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