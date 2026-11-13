Нацбанк объяснил, почему инфляция в Украине ускорилась до 11%

В октябре годовой рост потребительских цен в Украине достиг 11%, а основными факторами подорожания стали топливо и повреждения производственной и логистической инфраструктуры. Больше всего за месяц выросли цены на дизельное топливо и автогаз, а среди продуктов — на овощи, сахар и отдельные молочные продукты.

По данным Государственной службы статистики, в октябре потребительские цены выросли на 1,8% по сравнению с сентябрем. В годовом исчислении инфляция составила 11% против 10% месяцем ранее. Базовая инфляция, отражающая более устойчивую динамику цен, достигла 9,7% за год. С начала 2026 года потребительские цены выросли на 10,3%. Об этом свидетельствует октябрьский отчет Госстата.

По оценке Нацбанка, годовое подорожание топлива в октябре ускорилось до 53,9%. Больше всего за месяц подорожали дизельное топливо и автомобильный газ.

Дизельное топливо подорожало из-за нескольких факторов:

повышение мировых цен на топливо;

осложнение импортных поставок;

рост спроса со стороны владельцев генераторов.

На рынке автогаза ситуацию осложнило сокращение предложения. Часть газозаправочных станций получила повреждения, а импорт ограничивался логистическими проблемами. Кроме того, на стоимость повлияло подорожание пропана и бутана в Европе из-за сбоев в поставках и сезонного роста спроса.

Годовой рост цен на сырые продукты питания ускорился до 6,8%. На продовольственном рынке сказались проблемы с урожаем, удорожание хранения и затруднения с перевозками.

В частности, овощи борщового набора подорожали из-за меньших урожаев и увеличения затрат на хранение. На цену сахара оказали давление ожидания сокращения производства: площади под сахарной свеклой сократились до самого низкого уровня за 35 лет.

Бананы также подорожали. Причиной стало удорожание импортной логистики на фоне блокировки морских портов.

Отдельно Нацбанк обратил внимание на ситуацию в птицеводстве. Снижение цен на курицу замедлилось из-за увеличения производственных затрат. Птицефабрики вынуждены чаще использовать дизельные генераторы во время перебоев с электроснабжением. На объемы производства также влияет нехватка работников.

В то же время после резкого сентябрьского подорожания подешевели яйца. В годовом исчислении снизились и цены на огурцы — из-за высокой базы сравнения прошлого года.

По данным Госстата, общая картина на продовольственном рынке была неравномерной. В октябре овощи подорожали на 10,2% за месяц, тогда как яйца подешевели на 4,6%. Продукты питания и безалкогольные напитки в целом подорожали на 2%.

Ценовое давление распространилось и на непродовольственные товары. По оценке НБУ, годовое подорожание этой категории ускорилось до 5,1%. Больше всего на цены повлияли расходы на лекарства: дистрибьюторам приходится оплачивать более дорогую логистику, аренду меньших складских помещений и дополнительное энергоснабжение после уничтожения складов.

Быстрее, чем в сентябре, дорожали также:

электроника и бытовая техника;

средства гигиены;

бытовая химия;

бумажные изделия.

На стоимость электроники дополнительно повлиял мировой дефицит чипов памяти. Разрушение складской инфраструктуры привело к потерям товарных запасов и ускорило перенос более высоких мировых цен на украинский рынок.

Услуги за год подорожали на 14,6%. Среди основных причин Нацбанк называет повышение тарифов на мобильную связь, удорожание медицинских и диагностических услуг. Также на фоне внутренней миграции продолжала расти стоимость аренды жилья.

Административно регулируемые цены за год выросли на 14,2%. Наибольшее влияние на эту динамику оказали тарифы на водоснабжение и подорожание алкогольных напитков.

В Национальном банке предупреждают, что ценовое давление сохранится до начала 2027 года. Расходы бизнеса будут и дальше расти из-за подорожания топлива, повреждений производственных мощностей и проблем с логистикой. Дополнительным фактором станет ожидаемое расширение бюджетных стимулов в конце года.

В дальнейшем регулятор ожидает постепенного замедления инфляции. Среди факторов, которые должны этому способствовать, — исчерпание последствий топливного шока, ослабление давления со стороны заработных плат на фоне слабой экономической активности и меры денежно-кредитной политики.

Источники: Госстат, Национальный банк Украины

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