Нацбанк объяснил причины подорожания топлива, продуктов и лекарств в Украине

В октябре годовая инфляция в Украине ускорилась до 11% по сравнению с 10% в сентябре. Больше всего за год подорожало топливо — на 53,9%, а также услуги — на 14,6%.

По данным НБУ, на цены влияют подорожание топлива, разрушение складской и логистической инфраструктуры, перебои с электроснабжением и нехватка работников.

В частности, лекарства дорожают из-за увеличения расходов на логистику, электроэнергию и аренду складов. На стоимость продуктов влияют расходы производителей на генераторы и транспортировку. Также выросли цены на бытовую технику и электронику из-за мирового дефицита микросхем памяти.

Источник: Национальный банк Украины

Потребительская инфляция в Украине в октябре 2026 года ускорилась до 11% в годовом исчислении против 10% в сентябре. За месяц цены на потребительском рынке выросли на 1,8%.

В Украине инфляция ускорится до конца 2026 года, однако уже в следующем году вернется к постепенному снижению. По прогнозу Национального банка Украины, в конце 2027 года инфляция составит 7,3%, а в 2028 году — 5%.

В сентябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 2,1%, тогда как в августе рост составил 0,1%, а в июле — 0,3%. По итогам сентября годовая инфляция ускорилась до 10%.

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