Нацгвардия начнет служебное расследование в связи с событиями в Петропавловской Борщаговке

Национальная гвардия Украины инициирует служебное расследование с целью подробного выяснения обстоятельств инцидента в поселке Петропавловская Борщаговка в Киевской области и выявления возможных правонарушений. К проведению проверки и предоставлению независимой правовой оценки привлечены правоохранительные органы, а в случае подтверждения нарушений виновные лица будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В военной структуре сообщили, что родственники задержанных и представители общественности уже получили доступ к зданию и смогли пообщаться с военнослужащими. На данный момент дополнительных обращений о предоставлении медицинской помощи не зафиксировано, а Нацгвардия обязалась регулярно информировать о состоянии пострадавших и ходе проверки.

Источник: Пресс-служба Национальной гвардии Украины.

2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Киевской области в доме обнаружили 25 человек. Четверо из них нуждались в помощи медиков — их планируют доставить в больницу. В дом, где, по сообщениям местных жителей, могли удерживать заложников, допустили медика и сотрудника правоохранительных органов. Военное командование срочно выехало в пригород Киева на место инцидента.

Командующий Национальной гвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко прибыл в село Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области, где возле частного дома собрались местные жители. Глава Нацгвардии подтвердил, что в здании удерживались военнослужащие НГУ, которых вернули в подразделения после самовольного оставления части (СОЧ), и четверо из них были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

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