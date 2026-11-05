15 октября Национальная полиция Украины по итогам тендеров заключила два договора на закупку легковых автомобилей специального назначения. Общая стоимость закупки составляет 287,94 млн грн. Соответствующая информация опубликована в системе «Прозорро».

До конца этого года планируется поставить 200 специализированных автомобилей. Все машины, в том числе их базовые модели, должны быть изготовлены в 2026 году. Каждый автомобиль будет оснащен синим светодиодным мигающим маячком на магнитном креплении, который будет устанавливаться на крыше.

ООО «Укравто на Харьковском» за 194,22 млн грн заказало 150 спецавтомобилей ЗАЗ F22101 производства ООО «ЗАЗ» на базе бензинового кроссовера KIA Sportage6T EX 2WD 5dr 5seats 7DCT в базовой комплектации Comfort по цене 1,29 млн грн, или 25 718 евро.

В настоящее время в автосалонах бензиновый кроссовер KIA Sportage Comfort стоит 1,28 млн грн без мигалки.

В декабре 2025 года полиция заказывала у «Укравто на Харьковском» такие же автомобили в той же комплектации Comfort по цене 1,24 млн грн, или 25 242 евро, а в мае 2025 года — в более высокой комплектации Prestige по 1,29 млн грн, или 27 695 евро. То есть цена существенно не изменилась.