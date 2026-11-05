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Новости Украина

Национальная полиция Украины заказала 200 новых кроссоверов и минивэнов с проблесковыми маячками

UA NEWS 05 Ноября 2026 10:17
Национальная полиция Украины заказала 200 новых кроссоверов и минивэнов с проблесковыми маячками

15 октября Национальная полиция Украины по итогам тендеров заключила два договора на закупку легковых автомобилей специального назначения. Общая стоимость закупки составляет 287,94 млн грн. Соответствующая информация опубликована в системе «Прозорро».

До конца этого года планируется поставить 200 специализированных автомобилей. Все машины, в том числе их базовые модели, должны быть изготовлены в 2026 году. Каждый автомобиль будет оснащен синим светодиодным мигающим маячком на магнитном креплении, который будет устанавливаться на крыше.

  • ООО «Укравто на Харьковском» за 194,22 млн грн заказало 150 спецавтомобилей ЗАЗ F22101 производства ООО «ЗАЗ» на базе бензинового кроссовера KIA Sportage6T EX 2WD 5dr 5seats 7DCT в базовой комплектации Comfort по цене 1,29 млн грн, или 25 718 евро.

В настоящее время в автосалонах бензиновый кроссовер KIA Sportage Comfort стоит 1,28 млн грн без мигалки.

В декабре 2025 года полиция заказывала у «Укравто на Харьковском» такие же автомобили в той же комплектации Comfort по цене 1,24 млн грн, или 25 242 евро, а в мае 2025 года — в более высокой комплектации Prestige по 1,29 млн грн, или 27 695 евро. То есть цена существенно не изменилась.

  • У производителя ООО «Спец-Ком-Сервис» за 93,72 млн грн заказали 50 спецавтомобилей СКСFUL-ПС на базе дизельного минивэна Fiat Ulysse по 1,87 млн грн, или 37 231 евро.

В настоящее время в автосалонах дизельный минивэн Fiat Scudo Ulysse стоит 1,93 млн грн без мигалки.

Других закупок полицией этих спецавтомобилей на базе данного минивэна найти не удалось.

В мае 2025 года полиция заказывала микроавтобусы спецназначения ЗАЗ F22201 на базе Toyota Proace Verso Combi по цене 1,62 млн грн, или 34 667 евро. Они имели механическую коробку передач, в отличие от нынешнего Fiat Ulysse с автоматом, а также меньший и менее мощный двигатель.

Оплата товара будет производиться после поставки в течение бюджетного периода, а в тендерах указан срок в 90 банковских дней после поставки. Гарантия от «Укравто на Харьковском» составляет пять лет или 150 тыс. км пробега, а от «Спец-Ком-Сервиса» — три года или 100 тыс. км пробега.

«Укравто на Харьковском» получило подряд без конкуренции, поскольку было единственным участником открытых торгов, а конкурентом «Спец-Ком-Сервиса» было ООО «Полесье Моторс Групп».

Дилер «Укравто на Харьковском» входит в группу «Укравто» Тариела Васадзе вместе с производителем «ЗАЗ». С 2017 года фирма получила государственных подрядов на 1,99 млрд грн.

Учредителями «Спец-Ком-Сервиса» являются Сергей Калюш и Михаил Городовых, а директором — Василий Даниляк. С 2016 года компания получила открытых государственных подрядов на сумму 13,18 млрд грн.

Об этом говорится в материале «Наши деньги».
 

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Также на сэкономленные Госоператором средства закупили сухие пайки, топливо и бронежилеты для ВСУ.

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