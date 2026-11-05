Национальная полиция Украины заказала 200 новых кроссоверов и минивэнов с проблесковыми маячками
15 октября Национальная полиция Украины по итогам тендеров заключила два договора на закупку легковых автомобилей специального назначения. Общая стоимость закупки составляет 287,94 млн грн. Соответствующая информация опубликована в системе «Прозорро».
До конца этого года планируется поставить 200 специализированных автомобилей. Все машины, в том числе их базовые модели, должны быть изготовлены в 2026 году. Каждый автомобиль будет оснащен синим светодиодным мигающим маячком на магнитном креплении, который будет устанавливаться на крыше.
ООО «Укравто на Харьковском» за 194,22 млн грн заказало 150 спецавтомобилей ЗАЗ F22101 производства ООО «ЗАЗ» на базе бензинового кроссовера KIA Sportage6T EX 2WD 5dr 5seats 7DCT в базовой комплектации Comfort по цене 1,29 млн грн, или 25 718 евро.
В настоящее время в автосалонах бензиновый кроссовер KIA Sportage Comfort стоит 1,28 млн грн без мигалки.
В декабре 2025 года полиция заказывала у «Укравто на Харьковском» такие же автомобили в той же комплектации Comfort по цене 1,24 млн грн, или 25 242 евро, а в мае 2025 года — в более высокой комплектации Prestige по 1,29 млн грн, или 27 695 евро. То есть цена существенно не изменилась.
У производителя ООО «Спец-Ком-Сервис» за 93,72 млн грн заказали 50 спецавтомобилей СКСFUL-ПС на базе дизельного минивэна Fiat Ulysse по 1,87 млн грн, или 37 231 евро.
В настоящее время в автосалонах дизельный минивэн Fiat Scudo Ulysse стоит 1,93 млн грн без мигалки.
Других закупок полицией этих спецавтомобилей на базе данного минивэна найти не удалось.
В мае 2025 года полиция заказывала микроавтобусы спецназначения ЗАЗ F22201 на базе Toyota Proace Verso Combi по цене 1,62 млн грн, или 34 667 евро. Они имели механическую коробку передач, в отличие от нынешнего Fiat Ulysse с автоматом, а также меньший и менее мощный двигатель.
Оплата товара будет производиться после поставки в течение бюджетного периода, а в тендерах указан срок в 90 банковских дней после поставки. Гарантия от «Укравто на Харьковском» составляет пять лет или 150 тыс. км пробега, а от «Спец-Ком-Сервиса» — три года или 100 тыс. км пробега.
«Укравто на Харьковском» получило подряд без конкуренции, поскольку было единственным участником открытых торгов, а конкурентом «Спец-Ком-Сервиса» было ООО «Полесье Моторс Групп».
Дилер «Укравто на Харьковском» входит в группу «Укравто» Тариела Васадзе вместе с производителем «ЗАЗ». С 2017 года фирма получила государственных подрядов на 1,99 млрд грн.
Учредителями «Спец-Ком-Сервиса» являются Сергей Калюш и Михаил Городовых, а директором — Василий Даниляк. С 2016 года компания получила открытых государственных подрядов на сумму 13,18 млрд грн.
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Напомним, в Украине закупили 62 томографа за 2,33 млрд грн, но как минимум 16 до сих пор не работают.
Также на сэкономленные Госоператором средства закупили сухие пайки, топливо и бронежилеты для ВСУ.