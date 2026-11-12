Нацполиция отстранила фигуранта дела «Карфаген» Владимира Ценова на время расследования

Национальная полиция Украины отстранила от исполнения служебных обязанностей первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Владимира Ценова. Чиновника, который на обнародованных записях НАБУ фигурирует под вероятным позывным «Прайс», подозревают в участии в преступной организации и получении неправомерной выгоды в рамках дела «Карфаген».

В ответе на запрос проекта «Схемы» ведомство отметило: «На время проведения служебного расследования полковник полиции Владимир Николаевич Ценов, первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, отстранен от исполнения служебных обязанностей». В Нацполиции добавили, что проверка касается возможного нарушения служебной дисциплины отдельными сотрудниками, однако других имен не уточнили.

Источник: Проект «Схемы» (Радио Свобода).

У фигуранта дела «Карфаген» — полицейского Ценова — обнаружили поместье стоимостью более $400 тысяч.

5 ноября в суд доставили первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова. Его подозревают в прикрытии мошеннических колл-центров.

Высший антикоррупционный суд 5 ноября рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимиру Ценову. Ему инкриминируют прикрытие мошеннических колл-центров.

Высший антикоррупционный суд поместил под стражу на 60 суток с альтернативой залога в размере 15 млн грн Владимира Ценова — первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции. Он фигурирует в деле «Карфаген» о «крыше» над незаконными колл-центрами.

За первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова внесли залог в размере 15 млн гривен. Из этой суммы 13 млн гривен оплатил его отец, еще 2 млн гривен внесло другое физическое лицо.

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