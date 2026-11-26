Организационный комитет Национального отбора на «Евровидение-2027» принял решение дисквалифицировать группу SPOKUSY. Коллектив исключили из лонг-листа из-за обвинений в неэтичном поведении и высказываниях в адрес его соучредителя, гитариста и соавтора песни Игоря Черепанова.

Как заявила в сети автор творческих проектов Юлия Мантикора, Черепанов, являющийся арт-директором ночного клуба «Теплый ламповый», якобы позволял себе неэтичное общение и действия в отношении несовершеннолетних девушек. В доказательство этого Мантикора привела скриншоты переписки гитариста с девушками.

«Прежде чем он выйдет на национальную сцену, прошу вас посмотреть и подумать, как он использует свой статус в общении с 15-летними подростками», — говорится в видеообращении Юлии в Instagram.

«Суспильне» сообщает, что сам музыкант назвал обвинения «клеветой» и заявил, что придерживается четкой позиции — «никаких романтических отношений и встреч с девушками до 18 лет».

«Мог написать в личные сообщения какую-то ерунду в шуточной форме, не понимая возраста, но ни о каких встречах речи не шло», — подчеркнул 40-летний Черепанов.

Оргкомитет подчеркнул, что на момент проверки репутации участников информация об общении гитариста группы SPOKUSY с несовершеннолетними, имеющая признаки груминга, отсутствовала. После её обнародования было созвано внеочередное заседание Оргкомитета.

«Суспильне» категорически осуждает отношения, груминг и любую коммуникацию сексуального характера с несовершеннолетними. Группа SPOKUSY дисквалифицирована за нарушение пункта 4.6. Правил Национального отбора для участия в Песенном конкурсе «Евровидение – 2027» — отсутствие во время участия в отборе и в прошлом неэтичного поведения или высказываний участника», — говорится в заявлении.

Об этом сообщает Суспильне.

Напомним, что в Национальном отборе на Евровидение-2027 разразился очередной скандал. Спустя всего день после обнародования списка участников лонг-листа гитариста группы Spokusy Игоря Черепанова обвинили в домогательствах к несовершеннолетним.



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