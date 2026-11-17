Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ещё не завершило проверку образа жизни бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. В НАЗК отметили, что законодательство не устанавливает предельного срока для проведения такой проверки.

Об этом в комментарии журналистам во время национального форума «Развитие института разоблачения: доверие, подотчетность, добропорядочность» сообщил глава ведомства Виктор Павлущик.

Он отметил, что законодательством не определен срок проведения такой проверки.

«Законодательство не регламентирует срок проведения проверки», — отметил Павлущик.

Глава агентства также не привёл никаких предварительных результатов такой проверки.

Источник: Укринформ

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко опубликовал аудиозаписи разговоров, которые, по его утверждению, могут свидетельствовать об обеспокоенности ближайшего окружения руководителя САП Александра Клименко в связи с материалами уголовных производств. Речь идет о событиях после обысков НАБУ в Офисе генерального прокурора 4 сентября 2026 года.

Ранее экс-генпрокурор Кравченко заявил, что за ним следили в Австрии: среди причастных — руководители НАБУ и САП.

Напомним, бывший генпрокурор Руслан Кравченко после выезда из Украины зарегистрировал основное место жительства в Вене.

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