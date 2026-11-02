Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недостоверные сведения в декларации бывшего директора «Бердичевводоканала» Ильи Шамровского.

Речь идет о денежном подарке в размере почти 9,96 млн грн, который его жена якобы получила от матери.

По объяснению чиновника, эти средства стали одним из источников семейных сбережений, часть которых была использована для покупки автомобиля стоимостью более 2,1 млн грн.

Однако проверка НАПК установила, что официальный доход тещи за период с 1998 по 2025 год составил всего 573,6 тыс. грн. Анализ банковских счетов также не выявил поступлений, которые могли бы объяснить наличие у неё почти 10 млн грн. Женщина не продавала недвижимость или транспорт и не занималась предпринимательской деятельностью.

Не подтвердилась и версия о возможном происхождении денег от умершего отца декларанта. Его официальный доход за 1998–2020 годы составил 319 тыс. грн.

В НАЗК пришли к выводу, что информацию о подарке искусственно внесли в декларацию, чтобы объяснить происхождение приобретённого имущества и денежных активов.

Источник: НАЗК

Напомним, 21 октября 2026 года Высший антикоррупционный суд признал бывшего руководителя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко виновным во внесении недостоверной информации в декларации.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в декларации за 2025 год Елены Дзюбы, члена экспертной группы Винницкой областной клинической больницы имени Николая Пирогова, которая ранее работала в системе МСЭК. В декларации не были указаны квартира мужа стоимостью более 3,4 млн грн, автомобиль Toyota Venza и другое имущество. Также у НАЗК возникли вопросы относительно происхождения наличных средств на сумму более 1,4 млн грн и денег, за которые свекровь чиновницы приобрела квартиру для сына.

У депутата Каменского районного совета Дмитрия Туробойского Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выявило незадекларированную недвижимость в Испании, имущество в Украине, доходы и финансовые обязательства. Общая сумма расхождений между данными декларации и фактическими сведениями составляет 20,5 млн грн.

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