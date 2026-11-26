С начала 2026 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выявило нарушения в 758 из 764 полностью проверенных деклараций должностных лиц. Общая сумма выявленных недостоверных сведений, необоснованных активов и признаков незаконного обогащения превысила 3,5 млрд грн. Среди фигурантов проверок — судья Верховного Суда, представители Нацгвардии, ТЦК и депутат Хмельницкого облсовета.

По данным агентства, в 429 декларациях выявлены признаки недостоверного декларирования. Речь идет о случаях, когда должностные лица могли указать ложную информацию о своих доходах, имуществе или финансовых обязательствах. Общая сумма таких расхождений превысила 3,065 млрд грн. Еще в 11 декларациях НАПК обнаружило признаки необоснованности активов на сумму свыше 49 млн грн. Это означает, что должностные лица могли владеть имуществом или средствами, законность происхождения которых вызывает вопросы.

Кроме того, в 12 декларациях выявлены признаки незаконного обогащения. Общая сумма таких активов превысила 426 млн грн. Среди должностных лиц, чьи декларации попали под проверку, — начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации Национальной гвардии Украины, главный врач, которая также является депутатом Хмельницкого областного совета, судья Верховного Суда, бывший начальник Самаровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также военнослужащий Ровенского областного ТЦК и СП.

В НАЗК также сообщили, что эффективность полных проверок за десять месяцев составляет 60%. Этот показатель рассчитан на основе проверок, которые завершились и по которым утверждены результаты.

Какие результаты проверок НАЗК передало правоохранительным органам

Только за октябрь 2026 года агентство направило в компетентные органы 51 обоснованное заключение. Из них:

38 — о возможном недостоверном декларировании по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины;

два — о признаках незаконного обогащения по статье 368-5 УК Украины;

11 — о недостоверном декларировании по части 4 статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, уполномоченные сотрудники НАЗК составили четыре административных протокола по факту возможного представления недостоверных сведений в декларациях. Всего с начала года агентство направило правоохранительным органам 392 обоснованных заключения. Из них 248 касаются возможного недостоверного декларирования по Уголовному кодексу, десять — незаконного обогащения, еще 134 — недостоверного декларирования, за которое предусмотрена административная ответственность.

По результатам рассмотрения этих материалов органы досудебного расследования возбудили 184 уголовных дела. Еще материалы 59 проверок были приобщены к уголовным делам, которые уже расследовались. Таким образом, результаты проверок НАЗК стали основанием для дальнейшей работы правоохранительных органов. В то же время выявленные агентством признаки нарушений еще не означают, что вина должностных лиц доказана. Окончательные решения по уголовным правонарушениям принимают суды. О результатах проверок за первые десять месяцев 2026 года сообщили в НАЗК.

В 2025 году в Украине подали 2861 декларацию с криптовалютой. Это на 16% больше, чем годом ранее. Больше всего деклараций с криптоактивами подали сотрудники Национальной полиции, прокуратуры и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики одобрил соответствующий законопроект президента. Об этом 24 ноября сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Верховная Рада 287 голосами приняла за основу инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №16220, который изменяет порядок декларирования имущества и доходов отдельных категорий военнослужащих во время военного положения.

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